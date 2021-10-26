'U dönüşü yapan, Erdoğan'

Türkiye’de iktidara yakın olan basın elçilerin ikinci açıklamasını ‘geri adım’ olarak sunarken, dünya basınında geri adımı atan tarafın Erdoğan olduğu görüşü hâkim. Amerikan gazetesi New York Times, ilgili haberinde “Türkiye Cumhurbaşkanı 10 Batılı diplomatı sınırdışı etmekten geri adım attı” başlığını kullandı.

İngiliz gazetesi The Guardian’ın haberinde “Türkiye yabancı büyükelçileri sınırdışı etme tehdidinden vazgeçti” başlığı kullanılırken, “Erdoğan 10 elçiyi ‘persona non grata’ ilân ettikten sonra diplomatik geriliminin tansiyonunu düşürdü” denildi. Washington Post gazetesi de haberde “Erdoğan, elçileri sınırdışı etme tehdidin bırakarak ABD ve diğer Batılı müttefikleriyle krizden kaçındı” başlığını kullandı. Gazete Duvar’ın haberine göre, Fransız haber ajansı AFP haberi, “Erdoğan, Batılı diplomatları sınır dışı etme tehdidinden U-dönüşü yaptı” başlığıyla verdi. Haber Merkezi

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