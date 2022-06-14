Ukrayna’da 55 ülkeden savaşçı var

Rusya’ya karşı savaşan Ukrayna ordusu bünyesinde 55 yabancı ülkeden savaşçı bulunduğu bildirildi. Yabancı savaşçıların içinde en büyük grubu ABD ve İngiltere vatandaşları oluşturuyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı verdiği savaşta Ukrayna saflarında yaklaşık 55 ülkeden savaşçının çatışmalara katıldığı bildirildi. Ukrayna’daki Uluslararası Lejyon sözcülüğü, “Alman lejyonerlerin de burada olduğunu doğrulayabilir ancak net rakamlar hakkında yorum yapamayız” ifadesini kullandı.

Türkiye listede yer almıyor

Yabancı savaşçılar içinde Ukrayna adına silahlı mücadeleye katılanlar içinde ayrıca Brezilyalılar, Avustralyalılar, Güney Koreliler, Baltık ülkeleri vatandaşları ve başta Finlandiya olmak üzere çok sayıda Kuzey Avrupa ülkesi vatandaşı olduğu bildiriliyor. Savaşmak için başvuracaklarda muharebe deneyimi aranırken vize muafiyeti ve tüm masrafların karşılanması gibi imkânlar sunuluyor. Ukrayna diplomatik temsilcilikleri üzerinden başvuru yapılabilecek ülkeler arasında pek çok Batılı ülkenin yanı sıra Irak, Peru, İsrail, Küba, Güney Kore, Vietnam, Hindistan gibi ülkeler yer alırken Türkiye’nin listede bulunmaması dikkat çekiyor.

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