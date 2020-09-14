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14 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Ukrayna'dan Rusya'ya 'Kırım' tepkisi

14 Eylül 2020, Pazartesi 17:00
Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilciliği, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda düzenlediği seçimlere tepki gösterdi.

AB: Rusya'nın Kırım'da yaptığı seçimleri tanımıyoruz

 

Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilciliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "İşgal edilen Kırım'da yapılan sözde seçimlerin Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün Rusya tarafından ihlalinin devamıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Ukrayna Anayasası'na, yasamasına ve uluslararası haklara olan saygısızlığın Rusya Federasyonu'nun uzun süredir devam eden bir tavrı olduğu vurgulandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığının sistematik insan hakları ihlallerini, siyasi yargılamaları, nüfus değişimini ve yerli halk Kırım Tatarlarının temsilcilerine uygulanan zulmü duyurmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, AB'nin Kırım'daki seçimleri tanımadığı açıklamasına ilişkin "AB'ye işgali tanımadığı ve aktif bir karşı tutum sergilediği için teşekkür ediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Rusya, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni 2014'te yasa dışı şekilde ilhak etmişti.

AA

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