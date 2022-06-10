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11 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ukrayna Genelkurmayı: Ukrayna topraklarında 31900 Rus askeri öldürüldü

10 Haziran 2022, Cuma 17:45
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 24 Şubat ila 10 Haziran arasında Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin verilerin güncellendiği belirtildi.

Buna göre, Ukrayna topraklarında 31 bin 900 Rus askeri öldürüldü. Bunun yanı sıra 212 uçak, 178 helikopter, 1409 tank, 3 bin 450 zırhlı araç, 712 top, 125 füze, 222 roketatar sistemi ve 97 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 2 bin 438 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi, 572 insansız hava aracını da kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte ülkenin güneyindeki cephede 33 işgal askerinin yanı sıra Grad roketatar sistemi, 8 insansız hava aracı ile 3 düşman mühimmatını imha etti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

AA

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