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10 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Ukrayna Milletvekili Rüstem Umerov: Kırım'daki halka 8 yıldır eziyet ediliyor

10 Mayıs 2022, Salı 15:24
Umerov, "Ukrayna olarak, Kırım ve Sivastopol dahil ülkenin 24 bölgesini bir bütün olarak görüyoruz. Biz bu konularda çözüm bulmak için masaya oturabiliriz. Ancak hiçbir zaman ne insanımızdan ne topraklarımızdan vazgeçeriz." dedi.

Kırım Tatar Türkü Ukrayna Milletvekili Rüstem Umerov, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Donbas bölgesinin Ukrayna için kırmızı çizgi olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman ne insanımızdan ne topraklarımızdan vazgeçeriz. Toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bu çizgiden asla vazgeçmeyiz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya ile müzakereler için oluşturduğu heyette yer alan Umerov, Rusya ile savaş, müzakereler ve Kırım'daki Türklerinin durumunu anlattı.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta savaş başladığında Zelenskiy'nin Kırım Tatarlarından Türkiye ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri ile iletişimde olmalarını istediğini belirten Umerov, ülkesine her konuda destek vermeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Tatarların ülkedeki cephelerde savaştığını aktaran Umerov, siyasi diplomatik temaslar yürüttüğünü söyledi.

"Rusya ile müzakereler zor şekilde sürüyor"

Rusya ile müzakerelere değinen Umerov, "Müzakereleri başlatarak dünyaya Ukrayna'nın siyasi diplomatik kanallara açık ve savaşı istemediği yönünde dünyaya sinyal verdik. Müzakerelerde, Rusya'nın ülkemize saldırmasının hiçbir nedenin olmadığını gördük. Savaş er ya da geç biter. Dolayısıyla bir anlaşmanın temellerini atmaya çalışıyoruz ancak müzakereler zor şekilde sürüyor." dedi.

Ukrayna'nın Mariupol'deki duruma da değinen Umerov, Rus ordusunun Azovstal Çelik Fabrikası'na hem havadan hem de karadan yoğun saldırılar düzenlediğine dikkati çekerek, "Tüm bunlar müzakereleri yavaşlatıyor. Bu durumda Ruslarla aynı masaya oturmak zor oluyor." ifadesini kullandı.

Mariupol’de Türk kökenli Hıristiyanların yaşadığına dikkati çeken Umerov, söz konusu kentten tahliyelerin sürdüğünü ifade etti.

Milletvekili Umerov, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin mart sonunda Türkiye'de bir araya geldiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Türkiye, hem bir komşu hem de müttefikimizdir. Bizlere, insani, siyasi diplomatik yardım sağladığı için Türkiye'ye ve Türk halkına minnettarız. Dost kara günlerde belli olur. Türkiye'nin rolü çok önemli çünkü hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkileri var. Türkiye yanımızdayken Rusya ile müzakerelerde kendimizi güvenli hissediyoruz."

"Toprak bütünlüğü çizgisinden asla vazgeçmeyiz"

Rusya'nın 8 yıldır Kırım ve Donbas topraklarını elde tuttuğunu söyleyen Umerov, "Ukrayna olarak, Kırım ve Sivastopol dahil ülkenin 24 bölgesini bir bütün olarak görüyoruz. Biz bu konularda çözüm bulmak için masaya oturabiliriz. Ancak hiçbir zaman ne insanımızdan ne topraklarımızdan vazgeçeriz. Toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bu çizgiden asla vazgeçmeyiz. Bu konular, kırmızı çizgilerimizdir." dedi.

Umerov, "Biz Kırım'da tutuklanan soydaşlarımızın durumunu konuşmaya her zaman açığız. Kırım'ın tanınmasına hiçbir şekilde yaklaşmayız çünkü bu bizim toprağımızdır. Ancak Kırım ile ilgili insani durum ve tahliyeler konusu ele alınabilir. Biz bu konulara açığız. Aynısı Donbas için de geçerli. Biz Donbas'tan vazgeçmiyoruz. Dolayısıyla Donbas'tan askerlerimizin çekilmesi söz konusu değil. Bu konuda kararlıyız. Donbas için sonuna kadar orada savaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Rusya, Herson ve Harkiv bölgelerine istihbarat taktiği uyguluyor"

Rusya'nın Herson ve Harkiv bölgelerini ele geçirmeye çalıştığına dikkati çeken Umerov, "Rusya, bu bölgelerde istihbarat taktiği uyguluyor. Orada kimse Rusları desteklemez. Bu bölgelerde olanların tamamı Rus propagandasının ürünüdür." dedi.

Umerov, Rusya'nın buradaki eylemlerine karşı çıktıklarını ve bu yönde gerekli adımlar attığını dile getirdi.

"Kırım'daki halka 8 yıldır eziyet ediliyor"

Ukrayna genelinde yaklaşık 350 bin Kırım Tatarı'nın yaşadığı bilgisini paylaşan Umerov, Rusya'nın Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak ederek Tatar Türklerine baskı uyguladığını söyledi.

Umerov, şunları kaydetti:

"Rusya, Kırım'ı askeri bölge olarak kullanıyor. Oraya yaklaşık 150 bin askerini yerleştirdi. Bunu, Rusya, uluslararası, bölgesel ve ikili anlaşmaları bozarak yaptı. Kırım'daki halka 8 yıldır eziyet ediliyor. Burada ne dini ne de siyasi özgürlük var. Rusya, Kırım'da 121 Tatarı tutukladı. Tutuklanan Tatarların bazıları Rusya’ya götürülüyor ve 15 ila 25 yıla hapse atılıyor. Bu şahısların tek suçları, Kırım Tatarı olmaları ve Ukrayna'yı desteklemeleridir. Kırım Tatarlarından bazıları ise kayıp. Bunları bulmak için gayret ediyoruz."

AA

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