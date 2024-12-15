Ukrayna savaşında ağır fatura

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Brüksel’de yaptığı açıklamada, “Ukrayna genelinde her hafta 10 binden fazla insan ölüyor ya da yaralanıyor” dedi.

Şarku’l Avsat’ın DPA’dan aktardığına göre Rutte, “Bu savaş her geçen gün daha fazla yıkıma ve ölüme neden oluyor” ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy daha önce savaşta 43 bin Ukraynalı askerin öldüğünü açıklamıştı. Ayrıca 370 bin asker yaralanarak tedavi gördü ve bunların yarısı askere geri döndü. ABD Başkanı seçilen Donald Trump da benzer rakamlara dikkat çekti. Sosyal medyada şu ana kadar 600 bine yakın Rus askerinin öldürüldüğünü veya yaralandığını, 400 bine yakın Ukraynalı askerin ise öldürüldüğünü veya yaralandığını yazdı. Haber Merkezi Haber Merkezi

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