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Ukraynalılar: Önceden kardeş olarak gördüğümüz Ruslarla bağımız sonsuza dek koptu

21 Mayıs 2022, Cumartesi 14:12
Rus saldırılarına uğrayan Ukrayna’nın Yasnogorodka köy sakinleri, Rus halkı ile bağlarının tamamıyla koptuğunu söyledi.

Başkent Kiev'in merkezine yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Yasnogorodka köyü, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan ve 3 aya yakın devam eden savaşın izlerini taşıyor. Martın başında çatışmaların yaşanmaya başladığı köy, 2 hafta Rus saldırılarına maruz kaldı.

Saldırılar sırasında köydeki evler, altyapı ile kilise, hasar görürken, bazı siviller öldü.

Evleri bombalanan Yasnogorodka köyü sakinleri, bu süreçte yaşadıklarını ve Rusya ile ilgili düşüncelerini  paylaştı.

"Köyümüzü savunanlar vuruldu"

Soyadını vermek istemeyen köy sakini Nadiya, saldırılarda ailesiyle evde bulunduğunu belirterek, "Evde oturuyorduk. Korkunç bir gürültü duyduk. Evdeki pencerenin camları üzerimize geldi. Dışarı çıktığımızda avlumuzdaki yapılar yanıyordu. Komşularımız yardıma gelerek, söndürmeye çalıştık. Yangını söndüremeseydik, bizim de komşularımızın da evleri yanardı. Bu sokaktaki evlerin tamamı hasar gördü." dedi.

Yaklaşık 2 hafta yan köylerde bulunan Rus güçlerince bombalandıklarını anlatan Nadiya, Yasnogorodka'yı savunmaya çalışan sakinlerin vurulduğunu söyleyerek, "Kimseye kötülük yapmadık. Paramızı terimizle kazanıyoruz. Ruslar bizi kıskandı herhalde. Köyümüzde asfalt, gerekli altyapı her şey var. Çalışsalar, kendileri de her şeye sahip olur." diye konuştu.

Nadiya, Ukrayna devletinin kendilerine yardımcı olacağı ve savaşın bir an önce sona ereceği umudunu paylaştı.

"Hayat boyunca biriktirdiğimiz her şeyimiz kül oldu"

Vatandaşlardan Viktoriya da evinin saldırılarda yerle bir olduğunu belirterek, "Evimiz artık yok. Hayat boyunca biriktirdiğimiz her şeyimiz kül oldu. Gündüzleri enkazı temizliyoruz. Gece ise komşularımızda kalıyoruz. İnsani yardım alıyoruz." dedi.

Oğlunun gönüllü olarak Ukrayna ordusuna katıldığını ve çatışmalarda yer aldığını söyleyen Viktoriya, "25 yaşındaki oğlum Donetsk bölgesinde şu an savaşıyor. Onu çok merak ediyorum. Her gün ondan kısa da olsa bir mesaj bekliyorum. Askerlerimiz toprağımız için savaşıyor." diye konuştu.

Rusya'nın Rostov bölgesinde akrabalarının yaşadığını anlatan Viktoriya, şunları belirtti:

"Onlar bize karşı tavır sergiliyor. Oradaki yeğenlerim bize karşı savaşıyor. Bu olamaz. Onlarla 24 Şubat'tan itibaren konuşmuyorum. Çünkü onlar burada savaşın olduğuna inanmıyor. Bombalanan evimin görsellerini akrabalarıma gönderdim. Onların buna tepki vermesi ve orada yaşayanların gözlerini açmaları gerekiyor. Bizi kimse kurtarmak için gelmedi, tam zıttı Ruslar bizi öldürüyor, bize işkence ediyor."

"Rusya'daki akrabalarımla irtibatı kestim"

Vatandaşlardan Olga da Rusya'daki akrabalarıyla irtibatı kestiğini belirterek, "Onlara ne yaptık ki? Sokağımızdaki 6 ev bombalandı. Kilisemizi vurdular. Olanlardan sonra onlar konuşacağımız bir şey kalmadı. Onlar Rus televizyonlarına daha fazla inanıyor ve bizden nefret ediyor. Burada yaşamış olsalar neyin olup bittiğini anlarlar. Orada yaşasınlar bize de dokunmasınlar." dedi.

Rus, Belarus ve Ukrayna halklarının bir birine yakın olduğuna işaret eden Olga, "Önceden kardeş olarak gördüğümüz Ruslarla bağımız sonsuza dek koptu." ifadesini kullandı.

AA

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