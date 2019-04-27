'Ulusal birlik için görüşmeye hazırız'

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, yeniden bir ulusal birlik oluşturulmak üzere tüm Filistinli taraflarla derhal görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen plana karşı Hamas'ın vizyonunu açıkladı. Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların temsilcileriyle "Yüzyılın Anlaşması'na Karşı Birlik Halinde" adı verilen toplantıda konuşan Heniyye, yeniden bir ulusal birlik oluşturulmak üzere tüm Filistinli taraflarla derhal görüşmeye hazır olduklarını söyledi. İsmail Heniyye, "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı koyabilmek için Filistin ulusal birliğinin yeniden sağlanması ve önceden imzalanmış uzlaşı anlaşmalarının tümüne bağlı kalınması gerektiğini belirtti. "Ulusal birliği sağlamaya yönelik hiçbir görüşmeye karşı vetomuz yoktur." diyen Heniyye, Hamas'ın istisnasız tüm ulusal taraflarla acil olarak görüşmeler yapmaya hazır olduğunu vurguladı. İsmail Heniyye, bölünmüşlüğün sonlandırılması için "Tüm Filistinli grup ve örgütlerden oluşan güçlü ulusal birlik hükümeti kurulması gerekiyor." dedi. AA

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