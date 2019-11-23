Uluslararası Af Örgütü İran'daki olaylar hakkında açıklama yaptı

Uluslararası Af Örgütü, İran'da benzin zammına tepki gösterilerinde en az 115 kişinin öldüğünü açıkladı.

Uluslararası Af Örgütünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolarda en az 115 kişinin öldüğü ancak ölü sayısının tahmin edilenden fazla olabileceği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Almaya devam ettiğimiz güvenilir bilgilere göre, İran'da güvenlik güçleri en az 115 göstericiyi hukuksuzca öldürdü. Gerçek sayının daha yüksek olduğuna inanıyor ve incelemeye devam ediyoruz. Devletleri, İranlı yetkililerden hesap sormaya çağırıyoruz."

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