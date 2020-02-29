Uluslararası Af Örgütü'nden 'göçmenleri kabul edin' çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan ve Bulgaristan’a göçmenleri kabul etme çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Araştırma Direktör Yardımcısı Massimo Moratti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin hem finansal olarak hem de Avrupa’ya güvenli geçiş yolu sağlayarak Türkiye’ye gelen göçmenlerin sorumluluğunu paylaşmak için daha fazla şey yapmaları gerektiği ifadeleri yer aldı.

Ayrıca sınır polisinin sınırda toplanan göçmenlere karşı aşırı güç kullanmaktan kaçınması gerektiği belirtilen açıklamada, “Yunanistan ve Bulgaristan koruma arayan insanların, ülke topraklarına erişimini sağlamalı. Geçerli seyahat belgelerine sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın resmi sınır geçişlerinden geçmelerine izin verilmeli” ifadeleri yer aldı.