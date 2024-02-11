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Uluslararası toplum harekete geçmeli - Gidecek hiçbir yer yok

11 Şubat 2024, Pazar 00:11
Uluslararası Af Örgütü: “Uluslararası toplumun, soykırımı önlemek için harekete geçme yükümlülüğü var”

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri Agnes Callamard, İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Refah’a saldırı düzenleme olasılığına ilişkin, Filistinlilerin gidecek hiçbir yeri olmadığını belirterek, “Uluslararası toplumun, soykırımı önlemek için harekete geçme yükümlülüğü var.” ifadesini kullandı.

Callamard, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Refah’a saldırı olasılığıyla ilgili, “Tahliye mi? Ama Nereye? Gidecek hiçbir yer yok.” değerlendirmesinde bulundu. Örgütün, Gazze’deki Filistinlilerin “ciddi soykırım riski altında olduğunu” yinelediğini vurgulayan Callamard, “Uluslararası toplumun, soykırımı önlemek için harekete geçme yükümlülüğü var.” ifadesini kullandı. 

1 milyondan fazla insan için feci sonuçlar doğuracak

Örgütün, X hesabından yapılan açıklamada da olası operasyonun, Refah’ta büyük çoğunluğu yerinden edilmiş 1 milyondan fazla insan için feci sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuldu. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Refah’ın kırsal bölgelerine ait uydu görüntüleri, ekimin ortasından bu yana yükselen çadır ve diğer geçici yapı yığınlarını gösgteriyor. Refah’ın kentsel bölgelerinde, sokaklarda insan kitlesi ve yeni geçici yapılar görülebiliyor. Pek çok kişi halihazırda birbirini izleyen yerinden edilme dalgalarıyla karşı karşıya kaldı. Eğer bu toplu ‘tahliye emirleri’ gerçekten verilirse, zorla nakil suçu kapsamına girebilir. Yoğun bombardıman altındaki Refah’a yönelik kara harekatı, gerçek ve yakın soykırım riskiyle karşı karşıya bulunan nüfusa destek sağlamakta zorlanan Gazze’deki tüm insani yardım sistemi üzerinde de feci etki oluşturacak.” Londra - aa

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BM: Sivillerin durumundan endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in Gazze’nin Refah kentine yönelik saldırı hazırlığıyla ilgili “Refah’taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz.” açıklamasında bulundu. 

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.  BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, Refah’ta “izdiham” olduğunu ve yolların, temiz ve düz alan arayışındaki ailelerin çadırlarıyla dolduğunu belirtti. Dujarric, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerinin yoksunluğu nedeniyle önlenebilir hastalık ve ölümün yaygınlaştığını bildirdi. “Refah’taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz.” diyen Dujarric, sivillerin korunması gerektiğinin ve BM’nin zorla yerinden etmeye karşı olduğunun altını çizdi. Dujarric, “İnsanlar nereye gidecek?” sorusuna ise bunun çok geçerli bir soru olduğunu ancak cevap verebilecek konumda olmadıklarını dile getirdi. BM’nin sivilleri korumaya çalıştığını, sığınak ve tıbbi destek verdiğini aktaran Dujarric, “Ancak ağır silahlar ve toplardan korumamız mümkün değil.” ifadesini kullandı. New York - aa

AA

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