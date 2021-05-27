Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, uluslararası toplumun “işlediği suçlar” nedeniyle İsrail’i hesaba çekmemesinin onu suç işlemeye teşvik ettiğini söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, Pakistan ile Filistin'in talebi üzerine, Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi’nin istisnai toplantısına video konferans yoluyla katılarak işgal ve abluka altında bulunan Filistin topraklarındaki mevcut durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail’in işgalci bir güç olduğuna dikkati çeken Maliki, “Saçma argümanları reddediyor ve kurban ile celladın eşit tutulmasını kabul etmiyoruz. Filistin halkımızın kurbanlarına insaf etmeden ve İsrailli savaş suçlularını hesaba çekmeden adalet olmaz, işgali de sona erdirmeden barış olmaz.” dedi.

Maliki, uluslararası topluma İsrail’i yalnız bırakma çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Uluslararası toplumun ihmalkarlığı İsrail’i suç işlemeye teşvik ediyor. Eğer uluslararası toplum Filistin halkının acısını sona erdirmek istiyorsa, bu sistemle (İsrail) yüzleşmeli ve izole etmeli, onu boykot etmeli, ürünlerini ve onunla çalışan şirketleri yasaklamalı ve ona ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulamalı.”

Maliki, İsrail’in abluka altında Gazze Şeridi’nde aralarında 66 çocuk ile 39 kadının bulunduğu 260 kişiyi öldürdüğüne dikkati çekerek, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’teki günlük uygulamalarına atıfta bulundu.

İsrail’in Kudüs’ün Şeyh Cerrah ile Silvan mahallelerindeki Filistinli ailelerin tehcirini örnek veren Maliki, İsrail’i sömürge rejimi olmakla ve kutsal şehri Yahudileştirmekle suçladı.