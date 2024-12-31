UNICEF: Çocuklar savaş ve şiddet kurbanı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2024 yılında dünyada yaşanan silahlı çatışmaların çocuklar üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkisinin rekor seviyelere ulaştığını açıkladı.

DSÖ’nün İsrail vahşeti raporu: Dehşete düştük - Doktor Kamacı: Tek kelimeyle soykırım gördüm VOA Türkçe’nin haberine göre yetkililer, günümüzde İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek sayıda çatışmanın yaşandığını belirterek “Dünya genelinde 473 milyondan fazla çocuk silahlı çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor. Dünyada silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelerde yaşayan çocuklarının oranı, 90’lı yıllarda yaklaşık yüzde 10 iken bugün neredeyse yüzde 19’a çıkarak iki katına yükseldi. 2023 yılı sonu itibariyle 47,2 milyon çocuk, çatışma ve şiddet nedeniyle yerinden edildi” dedi. Haber Merkezi

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