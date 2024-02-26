"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

UNICEF: Gazze'ye yardım ulaştırmak ölüm kalım meselesi

26 Şubat 2024, Pazartesi 17:20
UNICEF'in X sosyal medya platformundan paylaştığı yazılı açıklamasında, "Gazze'deki çocuklara yardım ulaştırmak, ölüm kalım meselesi." ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde su, gıda, ilaç ve yakıt ihtiyacının çok fazla ve acil olduğuna işaret edilen açıklamada, Gazze'deki insanları kurtarmak ve acılarını dindirebilmek için en iyi yöntemin ateşkes olduğu vurgulandı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu ve kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne şubat ayında giren insani yardım miktarında bir önceki aya oranla yüzde 50 düşüş yaşandığını bildirmişti.

Lazzarini, dün yaptığı açıklamada da, İsrail’in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze’nin kuzeyine 23 Ocak’tan bu yana yardım ulaştıramadıklarını belirtmişti.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırımla yargılanan İsrail'in engellemeleri nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

İsrail’in saldırılarından kaçan Filistinliler, derme çatma çadırlarda kısıtlı imkanlar ve zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gazze’nin kuzeyinde ekmek dahi bulamayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemi tükettikleri belirtiliyor.

AA

Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrailli gazeteci hakkında ırkçılık soruşturması

    UNICEF: Gazze'ye yardım ulaştırmak ölüm kalım meselesi

    250 gram Ramazan pidesi İstanbul, Ankara ve Antalya'da 15 liradan satılacak

    İzmir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

    "Hamas'la anlaşmaya varılsa da Hizbullah'la savaş devam edecek"

    "Refah planı" Savaş Kabinesi'ne sunuldu

    ABD'li asker İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze için kendini yaktı

    "Batuhan A" adlı geminin mürettebatı 12 gündür aranıyor

    İsrail sivillerin üzerine 70 bin ton bomba attı

    Konuşmayı bırakın, ABD’ye baskı yapın

    Baskılar geri adım attıramadı

    Dünya İsrail’in suçlarını görmeye başladı

    Beşiktaş 4 maçtır yenilmiyor

    İsrail’e sebze-meyve ihracatında şampiyonuz

    Emekli mağdur

    'Hayvancılıktan vazgeçiyoruz'

    Çöpler madeninde tehlike geçmedi

    Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    “Artık sizi savunacak yüzüm yok”

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yasaklarda son perde: Kafes yasak
    Yeni Asya'dan Size

    Teşekkürler
    Risale-i Nur'dan

    Mele-i A’lânın hadsiz sakinleri, Risale-i Nur’u alkışlıyorlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Vazifemiz demokratlara yardımcı olmaktır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yanlışta ısrar fayda vermez
    Ahmet Said Aydil

    Hakikat hangi yönde?
    Mehmet KARA

    Madem kutuplaştırmak kötü…
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Fikr-i infirâdî ve tasavvur-u şahsî - Kapanması gereken kapılar - 11

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.