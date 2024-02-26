UNICEF: Gazze'ye yardım ulaştırmak ölüm kalım meselesi

UNICEF'in X sosyal medya platformundan paylaştığı yazılı açıklamasında, "Gazze'deki çocuklara yardım ulaştırmak, ölüm kalım meselesi." ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde su, gıda, ilaç ve yakıt ihtiyacının çok fazla ve acil olduğuna işaret edilen açıklamada, Gazze'deki insanları kurtarmak ve acılarını dindirebilmek için en iyi yöntemin ateşkes olduğu vurgulandı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu ve kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne şubat ayında giren insani yardım miktarında bir önceki aya oranla yüzde 50 düşüş yaşandığını bildirmişti.

Lazzarini, dün yaptığı açıklamada da, İsrail’in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze’nin kuzeyine 23 Ocak’tan bu yana yardım ulaştıramadıklarını belirtmişti.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırımla yargılanan İsrail'in engellemeleri nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

İsrail’in saldırılarından kaçan Filistinliler, derme çatma çadırlarda kısıtlı imkanlar ve zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gazze’nin kuzeyinde ekmek dahi bulamayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemi tükettikleri belirtiliyor.