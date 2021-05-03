Uygur ekmeği dağıttılar

Malezya’da sivil toplum kuruluşları, Uygur Türklerinin sesini duyurmak ve kültürlerini tanıtmak için Ramazan dolayısıyla güvenlik görevlilerine Uygur ekmeği dağıttı.

Malezyalı kuruluşların bir araya gelerek oluşturduğu Uygurlar için Malezya (M4U) girişimi kapsamında düzenlenen faaliyette gönüllüler, “nan” adı verilen Uygur ekmeğini pişirerek kaplara koydu. Başşehir Kuala Lumpur’da toplam 300 Uygur ekmeği, iftar saatinde şehrin merkezi caddelerinde yoğun trafik akışını yönetmek için görev yapan polislere dağıtıldı. Faaliyete ilişkin konuşan M4U girişiminin kurucusu Zuhri Yuhyi, “NaanTime” adını verdikleri faaliyeti, Malezyalılara Uygur kültürünü tanıtmak için düzenlediklerini belirterek, “Yemek, bir milletin dili gibidir. Bizim mutfağımız Malezya’nın eşsiz kültürünü nasıl dünyaya tanıtıyorsa bizler de Uygur Türkleri hakkında farkındalık oluşturmak için Uygur mutfağını seçtik.” dedi. Faaliyete katılan Malezya Hristiyanlar Birliği (ANCOM) Yönetim Kurulu Üyesi Jason Leong ise “NaanTime, Uygurların sorunlarına dikkati çekmek ve halihazırda süren Çin’deki Uygur camilerinin yok edilmesi sorununu dünyaya duyurmak için oldukça kreatif bir faaliyet oldu.” ifadelerini kullandı. AA

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