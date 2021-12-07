Uygurlar için olimpiyata diplomatik boykot

Beyaz Saray, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlâlleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları’na diplomatik boykot uygulanacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, “Çin’in Sincan’da işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer insan hakları ihlâlleri sebebiyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na hiçbir diplomatik ya da resmî heyet göndermeyeceğiz.” ifadesini kullandı. Olimpiyatlara gidecek ABD’li sporculara desteklerinin tam olduğunu vurgulayan Psaki, ABD’nin insan haklarını korumak adına verdiği güçlü bir taahhüt olduğunun altını çizdi. Psaki, Pekin Olimpiyatları’na yönelik bu boykotun diplomatik seviyede olduğunu ve sporcuları etkilemediğini ancak Çin’in insan hakları ihlallerine yönelik sert bir mesaj olduğunu söyledi. AA

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