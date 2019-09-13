Vaadlerinizi yerine getirin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), finansman sıkıntısının Yemen’de milyonlarca çocuğun hayatını tehdit ettiğini söyleyerek uluslar arası topluma taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), finansman sıkıntısının Yemen’de milyonlarca çocuğun hayatını tehdit ettiği uyarısında bulunarak, uluslar arası topluma taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu. DSÖ Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kurumda yaşanan malî sıkıntının insanların sağlık alanında hizmet almasını engellediği belirtildi. Yemen’de hayat kurtarmak için verilen sözlerin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, finansman eksikliğinin milyonlarca Yemenli çocuğun hayatını tehdit ettiğine dikkat çekildi.

İnsanî kriz korkunç boyutlarda

Uzun süredir siyasî istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başşehir Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Yemen’de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi vefat etti. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen’de iç savaş dolayısıyla büyüyen insanî kriz korkunç boyutlara ulaştı.