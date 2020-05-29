Vak’alar tekrar yükselmeye başladı

Amerika’da korona vak’alarındaki kayıplar tekrar tırmanarak 103 bini geçti.

Parstoday’deki habere göre ülkede korona hastalarının sayısı bir milyon 768 bin 461’e ulaştı. Amerika hem vaka sayısı ve hem can kaybı açısından dünyada birinci sırada yer alıyor. Öte yandan İran’da Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 819 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ifade eden Cihanpur, salgın sebebiyle 50 kişinin de öldüğünü bildirdi. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkede tesbit edilen toplam vaka sayısının 146 bin 668’e, ölü sayısının ise 7 bin 677’ye ulaştığını açıkladı. İran’da koronavirüs ölümleri dalgalı seyretmeye devam ediyor.

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