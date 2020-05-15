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15 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

15 Mayıs 2020, Cuma 11:31
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 527 bin 811'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 303 bin 438 kişi öldü, hastalığa yakalanan 1 milyon 706 bin 174 kişi de iyileşti.

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu.

Ülkede 1 milyon 457 bin 593 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 86 bin 912 kişi öldü. 

Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler 

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (272 bin 646), Rusya (252 bin 245), İngiltere (233 bin 151), İtalya (223 bin 96), Brezilya (203 bin 165), Fransa (178 bin 870), Almanya (174 bin 975), Türkiye (144 bin 749), İran (114 bin 533), Çin (82 bin 933), Hindistan (82 bin 103), Peru (80 bin 604), Kanada (73 bin 401), Belçika (54 bin 288), Suudi Arabistan (46 bin 869), Hollanda (43 bin 481), Meksika (42 bin 595), Pakistan (37 bin 218), Şili (37 bin 40), Ekvador (30 bin 502), İsviçre (30 bin 463), İsveç (28 bin 582), Portekiz (28 bin 319), Katar (28 bin 272), Belarus (26 bin 772), Singapur (26 bin 98), İrlanda (23 bin 827) ve Birleşik Arap Emirlikleri (21 bin 84)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 33 bin 614, İtalya 31 bin 368, Fransa 27 bin 425, İspanya 27 bin 321, Brezilya 13 bin 999, Belçika 8 bin 903, Almanya 7 bin 928, İran 6 bin 854, Hollanda 5 bin 590, Kanada 5 bin 472, Çin 4 bin 633, Meksika 4 bin 477, Türkiye 4 bin 7, İsveç 3 bin 529, Hindistan 2 bin 649, Ekvador 2 bin 338, Rusya 2 bin 305, Peru 2 bin 267, İsviçre 1872, İrlanda 1506, Portekiz 1184, Pakistan 803, Şili 368, Suudi Arabistan 283, Birleşik Arap Emirlikleri 208, Belarus 151, Singapur 21 ve Katar 14."

AA

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