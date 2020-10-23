Van depreminde vefat edenler dualarla yad edildi

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde vefat edenler mezarları başında anıldı.

Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Sağlam, öğretmen, öğrenciler ve aileleri, Seyyit Muhammed Mezarlığı'na geldi. Depremde vefat eden öğretmenler için dua eden Sağlam ve beraberindekiler, mezarlara gül bıraktı. Sağlam, 23 Ekim 2011'deki depremde 604 kişinin vefat ettiğini hatırlattı. Vefat edenlerden 63'ünün öğretmen olduğunu ifade eden Sağlam, "Depremde okulumuzun müdür yardımcısı Mehmet Murat İşler de hayatını kaybetti. Okulumuza büyük emekler vermiş bir arkadaşımızdı. Çalıştığı dönemde yetiştirdiği öğrenciler, şimdi öğretmen oldu." dedi. Öğretmen Maşallah Akkuş da "Değerli hocamızın kabrini ziyaret ettik. Öğrencilerle dualarımızı ettik, hatim verdik. Allah hepsine rahmet eylesin. Rahmetli hocamızın bıraktığı yerden Allah nasip ederse biz devam edeceğiz. Onun öğrencileriydik. Onun yolunda ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu. AA

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