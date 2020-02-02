Venedik Komisyonu’na çağrı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi 28 parlamenter, Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan memurların durumuyla ilgili olarak Venedik Komisyonu’ndan görüş istenmesini talep etti.

Avrupa Konseyi bünyesinde görev yapan ve bağımsız hukukçulardan oluşan Venedik Komisyonu, üye ülkelerdeki anayasa ve yasaların, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi standartlarına uygun olup olmadığını denetliyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Venedik Komisyonu, ilgili ülkelere daha sonra yayınladığı raporlarla tavsiyelerde bulunuyor. AKPM üyesi farklı siyasi gruplardan 28 parlamenterin imzaladığı başvuruda KHK ile atılan memurların durumunun kötüleşmesinden endişe duyulduğu bildirildi. Açıklamaya imza atan parlamenterler, AKPM’den, Venedik Komisyonu’na, Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu’nun çalışmaları ve KHK ile mağdur olanların yasal haklarını aramaları konusunda yeni bir mütalâa vermesi için çağrı yapmasını istedi.

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