Venezuela'da tansiyon düşmüyor

Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, ülkede devam eden protestolarda 80'den fazla asker ve polisin yaralandığını belirtti.

Venezuela'daki protestolar büyüyor: 1200 kişi gözaltına alındı - Maduro: İç savaşa izin vermeyeceğiz

Başkent Caracas'ta basın toplantısı düzenleyen Saab, eylemlerde barikat kuran, kamu mallarına zarar veren ve güvenlik güçlerine saldıranların birçoğunun devlet başkanı seçiminde oy kullanmadığını tespit ettiklerini bildirdi.

Şiddet olaylarının yol açtığı gösterilerde ülke geneli 80'den fazla asker ve polisin yaralandığını kaydeden Saab, "Vandallık yapanların sabıkası kabarık. Hugo Chavez'in heykellerine, hastanelere ve polis araçlarına zarar verdiler. Vatandaşın hukukunu koruyacağız ve yasalara göre gereğini yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

Saab, olaylar nedeniyle insanların işlerine gidemediğini ve dükkanlarını açmadığını belirtti.

Anayasal çerçevede barışçıl gösteriler düzenleyenlere saygı duyduklarını vurgulayan Saab, vandallık yapanların ise hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

Maduro, muhaliflerin suç teşkil eden eylemlere giriştiğini söyledi

Ulusal basında çıkan habere göre, başkent Caracas'ta gazetecilere açıklamada bulunan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado'ya tepki gösterdi.

Ülkede devam eden protestolara dikkati çeken Maduro, "Bir vatandaş olarak bana fikrimi soracak olursanız, size bu insanların (Gonzalez ve Machado'yu kastederek) sebep oldukları suçlar nedeniyle parmaklıklar ardında olması gerektiğini söylerim. Venezuela'da adaletin sağlanması gerektiğini ifade ederim." dedi.

Maduro, Gonzalez ve Machado'nun sokakları kışkırttığını belirterek, "Korkaklar gibi kaçmak ve suç gruplarına ayaklanma çağrısı yapmak yerine, başsavcılığın önüne çıkıp yüzlerini göstermeliler." ifadesini kullandı.

Başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan destekçilerine seslenen Maduro, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a tepki gösterdi.

Maduro, Venezuela'nın egemen devlet olduğunu ve seçimde halkın iradesinin tecelli ettiğini vurgulayarak, "ABD, Venezuela'da başka bir devlet başkanının olduğunu söylemek için ortaya çıkıyor. ABD, Venezuela'nın iç işlerine burnunu sokma." ifadesini kullandı.

"Haiti ve Ekvador'a dönüştürmek istiyorlar"

Ülkedeki protestolara değinen Maduro, "Neredeyse yüzde 85'i Kolombiya, Peru, Şili ve Texas'tan gelen göçmenler. Biz ne darbeler gördük ancak böylesine büyük tuzak hazırlayan, bu özelliklerde suçlular görmemiştik. Bunlar yeni nesil çeteler. Venezuela'yı çetelerin hakim olduğu Haiti ve Ekvador'a dönüştürmek istiyorlar." diye konuştu.Maduro, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyen tüm adaylara ellerindeki tutanakları CNE ve Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesine (TSJ) teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Tutanakların incelenmesinin ardından CNE ve TSJ'nin vereceği kararların belirleyici olacağını dile getiren Maduro, kendi tutanaklarını da bu kurumlara teslim edeceklerini söyledi.

Bu arada Maduro, gün içinde katıldığı Tarımsal Sanayi Sektör Üreticileri Ekonomi toplantısında ise Venezuela ekonomisinin yeniden güçlendirilmesi amacıyla girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Venezuela ekonomisinin yaptırımlara rağmen birçok engelli aştığına işaret eden Maduro, "İnsanlar seçimde muhalefete güvenmedi ve yaptırımlardan kimin sorumlu olduğunu biliyordu. Venezuela, hiperenflasyonu kırdı ve dolar kurunu aylardır istikrarlı hale getirmeyi başardı." dedi.

OAS Genel Sekreteri Almagro, Maduro'nun tutuklanması için UCM'ye başvuracak

Öte yandan, ABD'nin başkenti Washington'da Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Daimi Konseyinin özel oturumunda konuşan Genel Sekreter Luis Almagro, Venezuela'daki protestolarda ölenlerin sorumlusunun Maduro yönetimi olduğunu öne sürdü.

Venezuela'da 2014'ten bu yana insanlığa karşı suçlar işlendiğini savunan Almagro, "Adalet zamanı geldi ve onun tutuklanması için UCM'ye başvuracağız. Üye devletler de dilekçeyle sürece katılabilir. Maduro dahil çok sayıda yetkiliden hesap sorulacak." ifadesini kullandı.

Almagro, "Maduro, bir katliam ilan etmişti ve bunu yerine getiriyor. Bunu söylediğinde şok olmuştum ve şu anda olanlar karşısında daha fazla şok oldum." diye konuştu.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimleri düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar biri asker 17 kişi hayatını kaybetti.