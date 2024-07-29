Venezuela'daki seçimi yeniden Maduro kazandı

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını bildirdi.

Amoroso, yaptığı açıklamada, sandıkların yüzde 80'inin açıldığını belirterek, 10 adayın yarıştığı devlet başkanı seçimini Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro'nun kazandığını duyurdu.

İlk sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantiledi.

Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer alıyor.

CNE Başkanı Amoroso, adaylara ilişkin sonuçların detaylarının gelecek saatlerde CNE web sitesinde tablolar halinde yayımlanacağını bildirdi.

Sandığa katılım oranının ise yüzde 59 olduğu belirtildi.

Seçimden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro yanlıları, Miraflores Sarayı önünde toplandı

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıklamasını başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te bekleyen iktidar partisi yanlıları, sevinç gösterisinde bulunuyor.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, Devlet Başkanı Maduro lehine sloganlar atıyor.

Venezuela'da devlet başkanı seçimini kazandığı açıklanan Maduro, ulusal diyalog çağrısında bulundu

Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in önünde toplanan binlerce destekçisine seslenen Maduro, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı 28 Temmuz seçim sonuçlarına herkesin saygı duymasını istedi.

Maduro, demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak "Sizler bana yetki verdiniz. Vatanımız için, halkımız için ülkemizde her daim barış olacak. Kimse şiddete başvurmaya kalkışmasın, faşizm yapmaya çalışmasın. Ayrışma ve kutuplaşma Venezuela'ya zarar verir. Sokaklarda şiddet olması, kime fayda sağlar?" ifadelerini kullandı.

Barış insanı olduğunu söyleyen Maduro, "Ülkedeki siyasi partilere ve bütün sektör temsilcilerine diyalog çağrısında bulunuyorum. Halka ve anayasa saygılı olun. Herkesle konuşmaya hazırım." dedi.

Maduro, Venezuela'da faşizmin kaybettiğini kaydederek, "Ekonomik yaptırımlarla yapamadılar, saldırganlık ve tehditlerini bertaraf etmeyi başardık. Şimdi de yapamayacaklar ve asla başaramayacaklar. Venezuela halkının onuruyla oynamalarına asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

CNE'nin internet sitesinin yurt dışı kaynaklı "büyük" bir siber saldırıya maruz kaldığını da aktaran Maduro, olayla ilgili ulusal savcılığın soruşturma başlatacağını bildirdi.

Maduro, seçimleri takip eden uluslararası gözlemcilere de teşekkür etti.

Venezuela Savunma Bakanı Lopez, seçim sürecinin barışçıl şekilde tamamlandığını belirtti

Başkent Karakas'ta basına açıklamalarda bulunan Lopez, küçük olaylar dışında seçim sürecinin barışçıl şekilde sona erdiğini söyledi.

Venezuela halkına teşekkür eden Lopez, "Tüm lojistik ve seçim operasyonları, mükemmel bir düzen ve barış içinde gerçekleşti. İnsanlar, diledikleri gibi oyunu kullandı. Bu ulusal mutabakat için herkese ve tüm kurumlara teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Lopez, Venezuela halkının yeni aşamaya geçtiğini kaydederek, "Venezuela halkı, cezai yaptırımları reddetti. Haksız yaptırımlara karşı ayağa kalktı. Açıkçası son seçimlerde hiç bu kadar barış ve yurttaşlık bilinci görmemiştik." diye konuştu.

Sokaklarda oluşabilecek muhtemel şiddet olaylarına karşı gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Lopez, demokrasi ve barışı daima savunacaklarını söyledi.

Venezuela'da muhalefet, seçim konseyinin açıkladığı sonuçlara itiraz etti

Başkent Caracas'taki parti merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulunan muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini söyledi.

İsim vermeden CNE'yi hedef alan Gonzalez, "Tüm kuralları çiğnediler. Venezuelalılar ve herkes olanları biliyor." ifadesini kullandı.

Muhalefet lideri Maria Corina Machado de seçimleri yüzde 70 ile kazandıklarını iddia etti.

Machado, "Tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz, Edmundo Gonzalez, ülkenin seçilmiş yeni devlet başkanıdır. Kazandığımızı herkes biliyor." diye konuştu.

Ellerindeki sandık tutanaklarına göre seçimi "ezici" çoğunlukla kazandıklarını öne süren Machado, "CNE'nin bu sonuçları nereden edindiğini bilmiyoruz. Gonzalez, oyların yüzde 70'ini, Maduro ise yüzde 30'unu aldı. Bu, tarihteki en yüksek katılımlı seçim." dedi.

Machado, Venezuelalılardan sandıklara sahip çıkmalarını isteyerek, birkaç gün içinde neler yapacaklarını kamuoyuna duyuracaklarını belirtti.