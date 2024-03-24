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25 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

“Vicdan Mahkemesi” kuruldu

24 Mart 2024, Pazar 23:43
Filistin’e Özgürlük Platformunca, Filistin’e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’i yargılamak üzere simgesel “Vicdan Mahkemesi” kuruldu. Taksim’deki bir otelde gerçekleştirilen program, İsrail hakkında hazırlanan iddianamenin “Vicdan Heyeti”ne okunmasıyla başladı.

Vicdan Heyeti’nde; Fatma Akdokur, Erdal Doğan, Filiz Kerestecioğlu, Mehmet Ali Devecioğlu, Melek Ulugay Taylan ve Selim Deringil yer aldı.  Heyet adına konuşan ilahiyatçı-yazar Fatma Akdokur, Filistin için kısa ve uzun vadeli çalışmalar yapmak gerektiğini belirterek, bu sürecin 7 Ekim’de başlamadığını, yüzyıllık bir maziye sahip olduğunu söyledi. Her geçen gün Filistin halkını ortadan kaldırmaya yönelik eylemler yaşandığına dikkati çeken Akdokur, şunları kaydetti:  “Filistin halkının o coğrafyadaki izinin silinmeye çalışıldığı gerçeğiyle karşı karşıyaydık. Ortaya çıkan şiddeti, vahşeti, yaşamı, varlığı ve doğayı tehdit eden böyle bir sistematik uygulamayı sükunetle karşılamak mümkün değildi. Bu vicdanın sesi olmak için eylemler yaptık. Arkadaşlarımız broşürler ve afişlerle kamuoyunun bu konudaki hassasiyetini canlı tutmaya çalıştı. Filistin halkının özgürlüğü için bir şeyler yapmak gerektiğini düşünerek, Vicdan Mahkemesi ile bunun ilk adımını atmaya karar verdik.”

AA

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