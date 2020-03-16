Vİrüs IŞİD’İ de durdurdu

Avrupa’da saldırı çağrısında bulunan IŞİD virüs sebebiyle geri adım attı.

Dünya çapında görülmemiş seyahat yasaklarına yol açan korona virüsü salgını, IŞİD’e de strateji değiştirtti. Suriye ve Irak’taki yenilgilerine misilleme olarak Avrupa’da saldırı çağrısı yapan IŞİD, korona virüsü sebebiyle geri adım attı. Örgüt üyelerine, “Sağlıklı olanlar salgının topraklarına girmemeli, etkilenenler de buradan çıkmamalı” talimatı verildi; el yıkama çağrısı yapıldı. ‘Avrupa’ya seyahatten kaçının’ GazeteDuvar’daki habere göre IŞİD’in üyelerine gönderdiği bir notta, Avrupa’ya seyahatten kaçınma çağrısı yaptığı, “Salgının topraklarına girmeyin” ifadelerini kullandığı belirtiliyor. Notta örgüt mensuplarına, İslâmî metinlerden alıntılarla ‘salgınla başa çıkma’ talimatları veriliyor; sık sık ellerini yıkama, esnerken ve hapşırırken ağızlarını kapamaları ve ‘salgından kaçınmanın gerekliliklerini yerine getirme’ çağrısı yapılıyor. Notta, “Sağlıklı olanlar salgının topraklarına girmemeli, etkilenenler de buradan çıkmamalı” deniliyor.



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