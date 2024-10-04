WFP’den 2015 benzeri göç dalgası uyarısı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Orta Doğu’daki çatışmaların büyümesi ve krizin derinleşmesi sebebiyle Avrupa’ya yeni bir göç dalgası yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Mediengruppe Bayern’e (Bavyera Medya Grubu) verdiği röportajda 2015 yılındaki deneyimleri anımsatan WFP Almanya Direktörü Martin Frick, o zaman da bölgedeki insanlara WFP tarafından gıda yardımı yapılamadığı için büyük bir göç dalgası yaşandığını dile getirdi. DW Türkçe’nin haberine göre Orta Doğu’daki güncel krizi “yaşadığımız en kötülerden biri” olarak nitelendiren Frick diğer yandan WFP’nin de şu an mali açıdan, 60 yılı aşan tarihinde an hiç olmadığı kadar güçsüz durumda bulunduğunu aktardı. Frick, “Sahip olduğumuz fonlar 2019 seviyesinde kalırken yardıma muhtaç insan sayısı dünya genelinde yaklaşık 135 milyondan 300 milyonun üstüne çıkarak patlama yaptı” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 332

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.