Yahudi yerleşimciler Kızılhaç’a saldırdı

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) görevlilerine biber gazı sıkarak çalışmalarını engellediği bildirildi.

Bir grup Kızılhaç çalışanı, Yahudi yerleşimcilerin Filistinli çiftçilerin zeytin ağaçlarına verdikleri hasarı incelemek Nablus kentine bağlı Burin köyüne gitti. Görev başındaki Kızılhaç çalışanları bölgede bir grup Yahudi yerleşimcinin saldırısına uğradı. Yerleşimcilerin biber gazlı saldırısından 3 Kızılhaç çalışanının etkilendiği kaydedildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilirken daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria’da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor. Yahudi yerleşimciler buna ek olarak özellikle zeytin hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor. AA

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