Yaptırımlara karşı İncirlik kartı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye getirilmesinin ardından Washington ile Ankara arasında yaşanan gergin süreci değerlendirdi.

TGRT Haber kanalında gündemdeki konularla ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın bir irtibat halinde olduğunu ve Türkiye’yi kaybetmek istemediğini ifade etti. Cumhuriyetçi senatörler Rick Scott ve Todd Young tarafından hazırlanan bir tasarıyla, Türkiye’ye CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında yaptırımlar uygulanma girişimleri ile ilgili soruya da yanıt veren Çavuşoğlu, Başkan Trump’ın bu tasarıyı erteleyebileceğini ve Türkiye’ye yaptırımların kabul edilebilir bir şey olmadığını dile getirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, söz konusu yaptırımların uygulanması halinde Türkiye’nin İncirlik seçeneği de dahil olmak üzere gerekli cevabı vereceğini belirterek, “ABD bize hasmane tutum sergilerse biz de karşı adım atarız” dedi.