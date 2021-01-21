Yarım milyon işgal

Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimci sayısı yarım milyona ulaştı.

İsrail’in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimci sayısının 2020 itibarıyla 476 bine yükseldiği belirtildi. Haberde, yerleşimci sayısının 2019’daki yüzde 3,4 oranına kıyasla 2020’de yüzde 2,6 şeklinde kaydedildiği ifade edilerek, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Yahudi yerleşim birimlerindeki yerleşimci sayısının da 220 bin olduğu aktarıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te 13, Batı Şeria’da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. AA

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