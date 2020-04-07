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8 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Yaşadığımız trajedi bizlere mesaj veriyor

07 Nisan 2020, Salı 10:00
Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Pazar günkü konuşmasında, özellikle gençlere seslenerek şöyle konuştu, “Kim acı çekiyorsa, kim yalnızsa ve kimin yardıma ihtiyacı varsa onlara ulaşalım. Hayellerimizin peşinde değil, yapabileceğimiz iyiliği düşünelim.

BBC’deki habere göre özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Gerçek kahramanlar şöhret, para ve başarıya sahip olanlar değil,  hizmet yolunda kendilerini feda edenlerdir. Zor zamanlarda insanlara umut olmalıyız. bunula birlikte ayrıca cömert olmalıyız. Teknolojiyi kullanarak evlerde duâ edelim. Manevî destek için ailelerin yanında olalım, ölenlere duâ edelim.”

Yaşadığımız trajedi bizlere mesaj veriyor

Koronavirüs salgınının “gerçek kahramanları gün yüzüne çıkardığını” söyleyen Papa Francesco, Katoliklerin en önemli yortularından Paskalya’dan Pazar günü kutlanan Palmiye Pazarı için verdiği vaazda şunları söyledi, “Salgın trajedisinde, mutlak görülen birçok şeyin çöktüğünü, birçok beklentinin boşa çıktı. Yaşadığımız trajedi bizleri, gerçekten önemli şeyleri ciddiye almaya, önemsiz şeylerde kaybolmamaya çağırıyor; başkalarına hizmet için kullanılmayan hayatın işe yaramadığını yeniden keşfetmeye çağırıyor” Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco Papa, normalde on binlerce kişinin katıldığı Palmiye Pazarı ayinini de bu sene koronavirüs tedbirleri dolayısıyla son haftalardaki diğer duâ ve ayinleri gibi katılımcısız olarak yönetti.

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