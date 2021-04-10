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11 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Yasak çocukların sakıncalı anneleri

10 Nisan 2021, Cumartesi 23:22
Çin, Doğu Türkistan’da üç çocuktan fazlasına izin vermediğinden doğum için Türkiye’ye gelen Uygur kadınlar bir daha geri dönememiş. Çoğu, İstanbul’un muhtelif semtlerinde yaşıyor. Gelme sebeplerinden biri ise, Çin yasalarına göre doğması yasak olan çocukları, yani yasak çocuklar.

Çin, Doğu Türkistan’da üç çocuktan fazlasına izin vermediğinden doğum için Türkiye’ye gelen Uygur kadınlar bir daha geri dönememiş. Beş yıldır İstanbul’dalar. Bu sürede ülkelerindeki çocukları kamplara yerleştirilmiş, eşleri hapse atılmış, dönerlerse aynı son onları da bekliyor

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen’den Pınar Çıtak Koygun’un haberine göre, Çin’in yıllardır Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerine uyguladığı kötü muamele sürekli gündemde olmasına rağmen görmezden geliniyor. Çoğu Uygur Türkü, İstanbul’un muhtelif semtlerinde yaşıyor. Buraya gelme sebepleri ise, Çin’in ayrımcı politikalarından kaçmak ve Çin yasalarına göre doğması yasak olan çocukları, yani yasak çocuklar.

Ülkelerine dönmek hayal

T24’ün haberine göre, Çin, Doğu Türkistan’da devlet memurları için bir, şehirde yaşayanlar için iki, köyde yaşayanlar için üç çocuk sahibi olma kuralını getirmiş durumda. Doğu Türkistanlı annelerin çoğu bilerek ya da bilmeyerek üçüncü, dördüncü çocuğa hamile kalmış. Pasaportlarıyla Türkiye’ye gelip doğumlarını burada yapmışlar. Ancak Çin yönetimi bu durumu tespit edince hem Doğu Türkistan’da kalan çocuklarından hem de eşlerinden olmuşlar. Anneler çaresiz, eşleri hapiste, çocukları ya kampta tutuluyor ya da akıbetleri belli değil. Türkiye’de ayakta kalmaya çalışan annelerin tek isteği çocuklarından ve eşlerinden bir haber alabilmek. Ülkelerine dönmek ise şu an onlar için için bir hayal.

Amaç Müslüman azınlığın nüfusunu kontrol etmek

Çin 2016 yılından bu yana Uygur Türkleri üzerinde sıkı bir doğum politikası uyguluyor. Müslüman azınlığın nüfusunun artmasını bu yolla kontrol altına almak istiyor. Uygur Türkü annelerin anlattıkları da bunu doğruluyor. Her mahallede bir ofis oluyor. Evli kadınlara her ayın başında ilâç veriliyor. Kadınlara doğrum kontrolü için spiral takılıyor. Kimi kadınlar hamile kaldıktan sonra hamileliğini gizliyor. Karnı büyüyen kadınlar başka bir şehre giderek doğum yapıyor.

Bu arada, Sincan’daki toplama kampları ve Uygur Türkleri üzerine araştırmalar yapan Alman akademisyen Adrian Zenz’in yayınladığı rapora göre, ikiden fazla çocuğu olan kadınlar zorla doğum kontrolü yöntemlerine maruz bırakılıyor ya da kısırlaştırılıyor. 

Etiketler: çocuk, anne
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