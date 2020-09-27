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27 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

'Yemen'de 1000'den fazla aile için önemli bir gün'

27 Eylül 2020, Pazar 15:00
BM Yemen Özel TemsilcisiGriffiths, Yemen hükümeti ve İran destekli Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun takas edilmesi konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin "Sevdiklerine çok yakında tekrar kavuşabilecek 1000'den fazla aile için önemli bir gün" dedi.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında bugün sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ortak açıklama yaptı. 

Açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların, 2018'in Aralık ayında imzalanan Stockholm Anlaşması'na göre, "tüm tutuklu ve esirleri, kayıp kişileri, gözaltına alınanlar ve zorla kaybedilenleri ve ev hapsinde olanları" serbest bırakma konusunda taahhütlerini yeniledikleri vurgulandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths da anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Griffiths, "Bugün, sevdiklerine çok yakında tekrar kavuşabilecek 1000'den fazla aile için önemli bir gün. Taraflara farklılıklarının ötesine geçip Yemenlilere fayda sağlayacak bir anlaşmaya vardıkları için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Taraflara tahliyelerin acilen gerçekleşmesi çağrısında bulunan Griffiths, mevcut ivmeyi devam ettirebilmek için daha fazla tutuklunun serbest bırakılmasına yönelik hızlı adımlar atılmasını istedi.

ICRC Orta Doğu Direktörü Fabrizio Carboni de bugün imzalanan anlaşmanın ailelerinden koparılmış yüzlerce tutuklunun sevdiklerine kavuşması açısından "olumlu bir adım olduğunu" belirtti

Carboni, anlaşmanın zaman geçirilmeden uygulanması çağrısı yaptı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

AA

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