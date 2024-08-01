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1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Yemen’de 75 binden fazla kişi yerinden edildi

01 Ağustos 2024, Perşembe 10:09
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Yemen’de 2024’ün başından bu yana 75 binden fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

UNFPA’nın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, yerinden edilmelere sebep olarak Yemen hükümetine bağlı ordu ile Husiler arasındaki çatışmaların tırmanması ve sert hava koşulları gösterildi. Açıklamada, bu yılın başından bu yana Yemen’de 75 bin 600’den fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi. UNFPA’nın açıklamasında, Yemen’deki Birleşmiş Milletler hızlı müdahale mekanizmasının, 18 ilde yerinden edilenlerin yüzde 96’sına acil yardım sağladığı kaydedildi. UNFPA’nın kadınlara ve kız çocuklarına yönelik önemli destek ve hizmetlerini sürdürmek için 2024’te 70 milyon dolar değerinde fon sağlamayı hedeflediği bildirildi.

AA

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