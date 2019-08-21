Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayının kapısı yağmalanması için açıldı

Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapıları BAE destekli güçler tarafından, yağmalanması için açıldı.

Yemen'de Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi tarafından, Aden kentindeki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapılarının "yağmalanması amacıyla" açıldığı belirtildi. Aden'deki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler tarafından kapıları açılan Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı içeri giren vatandaşlar tarafından yağmalandı. Tanıklar, içeri giren kişilerin saraydaki mobilyaları ve değerli eşyaları aldığını ifade etti. AA

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