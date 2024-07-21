Yemen'deki Husiler: İsrail'in Eylat kentini hedef aldık

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Eylat kentinin balistik füzelerle hedef alındığını ve hedeflerin başarıyla vurulduğunu açıkladı.

İsrail, Yemen'e de saldırdı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yemen Deniz Kuvvetleri (Husilere bağlı), işgal altındaki Filistin'in (İsrail) güneyindeki Umm er-Reşraş (Eylat) kentinde düşman İsrail’in hassas bölgelerine karşı bir dizi balistik füzelerle operasyon düzenledi." ifadesini kullandı.

Kızıldeniz'de bulunan bir ABD gemisinin (Pumpa) balistik füze ve İHA'larla hedef alındığını ve doğrudan isabet aldığını ifade eden Seri, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları duruncaya kadar İsrail'e ve destekçilerine karşı askeri operasyonlarını genişletmekten çekinmeyecektir."

Seri, hedeflerin başarıyla vurulduğunu aktardı.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Yemen'den fırlatılan ve İsrail topraklarına doğru ilerleyen karadan karaya bir füzenin önlendiğini duyurdu.

Ordu açıklamasında, füzenin İsrail topraklarına girmediğini ileri sürerek müdahalenin "Arrow-3" hava sistemi aracılığıyla gerçekleştirildiğini ve müdahale sürecinde parçaların düşmesi nedeniyle alarmların devreye sokulduğunu vurguladı.

Yemen'de İran destekli Husiler, cuma sabaha karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'i insansız hava aracıyla vurmuştu. Saldırıda 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İsrail, dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Husiler: İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 87 kişinin yaralandığını açıkladı.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunun haberine göre, Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğü, 87 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hudeyde kentindeki Sevra Hastanesi Müdürü de basına yaptığı açıklamada İsrail'in Hudeyde'ye bombardımanı nedeniyle yaralananların kentteki farklı hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Yaralıların büyük bir kısmının "ağır yaralı" olması nedeniyle ölü sayısının artacağı tahmin ediliyor.