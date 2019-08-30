Yemen halkı Birleşik Arap Emirliklerini protesto etti

Yemen'in Taiz ilinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin uluslararası koalisyondan çıkarılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Yemen'in Taiz ilinde binlerce kişi, dünkü saldırılarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), uluslararası koalisyondan çıkarılması talebiyle gösteri düzenledi.

Taiz'in orta kesimindeki Özgürlük Meydanı'nda toplanan binlerce Yemenli, BAE'nin dün Aden ve Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.

Saldırıları "BAE terör katliamı" şeklinde niteleyen göstericiler, Yemen askerleri ve halkına saldırmak suretiyle ülkenin egemenliğini ihlal eden BAE'nin bir "işgal devleti" olduğunu, işlediği suçların belgelenmesini ve tüm unsurlarıyla Yemen'i terk etmesini istedi.

Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin dün geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.