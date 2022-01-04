Yemen halkının % 40’ı gıda sıkıntısı çekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsanî İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen halkının yüzde 40’ının gıda sıkıntısı çektiğini belirtti.

OCHA’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen’de kıtlık riskini azaltmak için yürütülen bütün çalışmalara rağmen gıda güvensizliğinin temel bir sorun olduğu ifade edildi. Yemen’de akut gıda güvensizliğinin, ülkede 16,2 milyon kişiyi ilgilendiren bir gerçeklik olduğu vurgulanan açıklamada, ülke nüfusunun yüzde 40’ının gıda sıkıntısı çektiği aktarıldı, ancak ayrıntı verilmedi. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor. Dünyadaki en büyük insanî ve ekonomik krizlerden birinin yaşandığı ülkede nüfusun büyük çoğunluğu yardıma ihtiyaç duyuyor. AA

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