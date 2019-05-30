Yemenli annenin dramı

Yemen’de yıllardır süren iç savaş ve her geçen gün daha da büyüyen insanî kriz ortamında birçok aile derme çatma çadırlarda yaşama mücadelesi vermeye devam ediyor.

Savaş sebebiyle evlerini terk ederek güvenli bölgelerdeki çadır kamplara sığınan Yemenli ailelerin her biri büyük acıların şahidi. El-Fahd ailesinden geriye kalan 3 kadın, ailenin Yemen’deki tek erkek ferdi olan oğullarının savaşta vefat etmesinin acısını yaşarken Husiler tarafından evlerinden atılınca yollara düşmek zorunda kalmış. Marib’e gelmeden önce batıdaki Amran iline bağlı El-Esmer Köyü’nde yaşadıklarını belirten Yemenli kadın, iki oğlu bir kızı olduğunu, yurt dışında bulunan bir oğlunu yıllardır görmediğini, diğer oğlunun ise savaşta vefat ettiğini söyledi. Oğlunun vefatının ardından Husilerin bunu haber aldığını ve kendilerine karşı kötü muameleye başladıklarını aktaran Fahd, “Evimizin suyunu dahi kestiler” dedi. Fahd, 3 kadın olarak korkudan evden çıkamadıklarını belirterek, “Husiler bir süre sonra evi taşlamaya başladılar, ardından kapıyı kırarak bizi evden attılar. ‘Bu, oğlunuz bize karşı savaştığı için oldu’ diyorlardı” diye konuştu. Kimselerinin olmadığını ve yaşamak için başkalarının yardımını beklediklerini ifade eden Fahd, şunları söyledi: “Komşular ve merhamet sahipleri bize yardım ediyorlar, onların yardımı ile yaşıyoruz. Bu çadırı komşularımız kurdu, başımızda bir erkek yok. Ben gündelik işleri yapıyorum, para kazanamıyoruz ve herhangi bir gelirimiz de yok. Annem ise 30 yıldır görmüyor ve yürüyemiyor. Onun ihtiyaçlarını da kızım ve ben görüyoruz.” AA

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