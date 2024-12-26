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26 ARALIK 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Yeni yönetim Esad’ın suçlarının soruşturulmasını istiyor

26 Aralık 2024, Perşembe 12:28
Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Mekanizma (IIIM) yetkilileri, Suriye’deki “insanlığa karşı işlenen ciddi suçlar”ın soruşturulması için Şam’ı ziyaret etti.

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BM yetkilileri, Suriye’nin yeni yönetiminin iş birliği taleplerine “çok açık” olduğunu ve göreve hazırlandıklarını bildirdi. IIIM Başkanı Petit, “Esad yönetiminin düşmesi, sahadaki görevimizi yerine getirmemiz için önemli bir fırsat, zaman daralıyor. Bu bölgeleri ve içerdikleri malzemeyi güvence altına almak için küçük bir fırsat penceresi var” dedi.

Petit, öncelikli olarak “işlenen suçların kanıtlarını korumak, mükerrerliği önlemek ve adalet arayışında tüm mağdurların kapsayıcı bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için” Suriyelilerin, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası ortakların iş birliğine ihtiyaç duyulacağını söyledi.

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Suriye’de rejimi deviren gruplar birleşti

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, Baas rejimini deviren silahlı grupların komutanları, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. Toplantıda yeni yönetim, “kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme” konusunda silahlı gruplarla anlaştı. Çok sayıda rejim karşıtı silahlı grup, Heyet Tahrir Şam liderliğinde 27 Kasım rejim güçlerine yönelik başlatılan operasyonunda yer almıştı.

AA

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