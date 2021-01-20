Yeni yönetimden yeni yaptırım sinyali

ABD’de Joe Biden’ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, “sözde stratejik ortak” olarak tanımladığı Türkiye’ye yeni S-400 yaptırımları uygulanabileceğinin sinyalini verdi.

ABD Başkanlığı görevini devralmaya hazırlanan Joe Biden’ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, ABD Senatosu’nda Dış İlişkiler Komitesi’nde senatörlerin sorularını cevapladı. Göreve atanabilmesi için Senato onayı gereken Blinken, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına ilişkin bir soru üzerine “Bir stratejik, sözde stratejik ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri olan Rusya’yla bilfiil aynı çizgide olması fikri kabul edilemez” dedi. Blinken “Sanırım öncelikle mevcut yaptırımların etkisini görmemiz gerekiyor. Ardından da daha fazlasının yapılmasına gerek olup olmadığını belirlememiz” diye ekledi. Blinken, “Türkiye, birçok açıdan bir müttefikin davranması gerektiği şekilde davranmıyor. Bu, bizim için çok, ama çok ciddî bir sorun. Bu konuda gözümüz açık” ifadesini kullandı.