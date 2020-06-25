Yeni Zelanda’da vakalar yeniden artmaya başladı

Yeni Zelanda’da 3 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine ülkedeki aktif vaka sayısı 13’e yükseldi.

Yeni Zelanda’da 25 gün sonra yeni vaka gözlemlendi Yeni Zelanda Genel Sağlık Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, düzenlediği basın toplantısında, yurt dışından ülkeye dönen 3 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı. Kovid-19 görülen 70 ve 30’lu yaşlarındaki erkek hastaların Hindistan'dan, 30’larındaki kadın hastanın da Peru'dan döndüğünü belirten Bloomfield, karantinaya alınan hastalarla birlikte yolculuk yapanlara test uygulandığını ve bu kişilerin de takibe alındığını söyledi. Bloomfield, son 24 saatte 10 binden fazla kişiye test yapıldığını, ülkedeki toplam vaka sayısının 1519’a, aktif vaka sayısının da 13’e çıktığını aktardı. Kovid-19 nedeniyle hastalanan 1484 kişinin iyileştiği ülkede, 22 Yeni Zelandalı ölmüştü. Virüsün ortaya çıktığı mart ayından itibaren sıkı yasak ve kısıtlamalar yerine çalışma ve seyahat serbestisi getiren 1. seviyedeki kuralların yürürlükte olduğu ülkede, yurt dışından dönenlere 14 günlük karantina süresinde iki kez Kovid-19 testi uygulanıyor. AA

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