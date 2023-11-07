"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Yine anlaşmaya varamadı

07 Kasım 2023, Salı 12:14
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından 7 Ekim'den bu yana 6. kez toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yine anlaşmaya varamadı.

BMGK, New York'taki BM merkezinde kapalı oturumla toplandı.

Toplantının ardından basına açıklamada bulunan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, "Halihazırda bir anlaşma sağlanamadı." bilgisini paylaştı.

Wood, toplantıda çatışmalara insani ara verilmesi konusunun gündeme geldiğini, ancak Konsey nezdinde hala bu konuda farklı görüşler olduğunu dile getirdi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jung ise Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) birlikte BMGK'yi "İsrail'in hastaneler, mülteci kampları, BM tesislerine" yönelik saldırılarını görüşmek için topladıklarını aktardı.

"İnsaniyet krizi"

Gazze Şeridi'nde 10 binden fazla Filistinlinin ölmesini "insaniyet krizi" olarak nitelendiren Zhang, Gazze'de kimsenin güvende olmadığını ifade etti.

Zhang, bu korkunç durum karşısında BMGK'nin acilen bir karar kabul ederek insani ateşkes sağlaması gerektiğini vurguladı.

BAE BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe ise tüm Konsey üyelerinin sahadaki insani durumun ciddiyetinin farkında olduğunu belirterek, "Çatışmalar durmadan durumun kötüleşeceğinin farkındalar." değerlendirmesinde bulundu.

İnsani durumun iyileştirilmesi ve can kaybının durdurulması yönünde genel bir fikir birliğinin oluştuğuna işaret eden Nuseybe, "Önceliğimiz hayat kurtarmak." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 160 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

AA

Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye ile altyapı, savunma ve enerji alanlarında işbirliğini artırmak istiyor

    Yahudileri silahlandırma kampanyasına hız verdi

    Yine anlaşmaya varamadı

    Netanyahu'dan "süresiz işgal" mesajı

    Amacı tamamen Filistin'i haritadan silmek

    Ateşkes hemen şimdi!

    Uyuşturucuyla mücadele hattını 2 yılda 163 bin kişi aradı

    Prof. Dr. Ahmet YILDIZ: İslam birliği demokrasi ile mümkün

    Halk ekonomi için karamsar

    Gazeteci tutuklamak haberi hapsetmektir

    Ortak barış duası - Düsseldorf’da bir araya geldiler

    1 milyon 600 bin Filistinli yerinden oldu

    İstanbul'da barajlar boşaldı: % 17,5

    Yasa dışı ve şiddet içeren paylaşımların en çok engelleyen Avrupa ülkesi Fransa oldu

    "Teröristlerin olduğu yerde kural yoktur"

    Lübnan'dan İsrail'e 30 roket atıldı

    "Filistin-İsrail konusunda önümüzde daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz"

    Gazze'deki katliam bir ayda Ukrayna'daki kayıpları geçti

    Kazakistan'dan Filistin'e 1 milyon dolar destek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gündemdeki son gelişmeler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Müslümanlar İslâmdan uzaklaştıkça vahşete düştüler
    Faruk ÇAKIR

    Zalim İsrail yalnız kalacak
    Nejat EREN

    Hz. Peygamberin tarif ve özellikleri (6)
    M. Latif SALİHOĞLU

    Defineye mâlik virâneler gördüm
    Ahmet Said Aydil

    Zalime adalet dersi…
    Emine Sultan Çakır

    Bir ayeti anlamaya çalışmak
    Süleyman KÖSMENE

    Yolculukta namaz ve camda teyemmüm -2
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.