Yine sivil yerleşim alanlarını bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Deyr el-Beleh kentindeki bir mahalleyi bombalaması sonucu çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Beleh bölgesinde sivil yerleşim alanlarını bombaladığını belirtti. Saldırılar sonucu çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralandığını aktaran Maruf, "Hava saldırıları, yerleşim bölgesinde geniş çaplı yıkıma yol açtı." dedi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da İsrail ordusunun Deyr el-Beleh'teki mahalleye yönelik hava saldırılarında çok sayıda ölü olduğunu söyledi. Kudra, sağlık ekiplerinin bölgedeki enkazdan yaralıları kurtarmak için çalışmalarına devam ettiğini aktardı. AA

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