Yolsuzluğa 300’den fazla şahit

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 3 ayrı yolsuzluk dosyası dolayısıyla Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında hazırladığı iddianameyi İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein’e gönderdi. İddianamede aralarında Netanyahu’nun zengin arkadaşları ve eski çalışanları da dahil olmak üzere 300’den fazla şahidin ismi bulunuyor.

Başsavcı Mandelblit’in gönderdiği iddianamede, Meclisin dokunulmazlık vermemesi halinde Başbakan Netanyahu’nun işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan İsrail’in Kudüs Merkezi Mahkemesi’nde yargılanacağı belirtildi. Euronews’de yer alan habere göre, Netanyahu’nun istemesi halinde dokunulmazlık başvurusunu 30 gün içinde Meclise yapması gerekiyor. Meclisin böyle bir talep karşısında kararını vermesi ise ülkede koalisyonun kurulamaması ve erken seçim ihtimali sebebiyle uzun zaman alabilir. Söz konusu komisyonun oluşturulabilmesi için ülkede önce hükümetin kurulması gerekiyor. Meclis, 11 Aralık’a kadar hükümeti kurması için bir milletvekili üzerinde anlaşamazsa ülke 1 yıl içinde 3. kez seçime gidecek. Seçim kararı alınırsa, bunun en geç 90 gün içinde yapılması gerekiyor. Böylelikle seçmenlerin, Mart 2020’de sandık başına gitmesi bekleniyor. AA

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