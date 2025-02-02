Yunanistan, alkol satışında denetimleri arttıracak

Yunanistan’da reşit olmayan kişilere alkol ve tütün mamulleri satışını engellemeye yönelik yeni bir yasa tasarısı hazırlanıyor.

Hükümet, kimlik kontrolü zorunluluğu ve denetimlerin arttırılması gibi önlemler içeren tasarıyla bu konuda yaşanan sorunları çözmeyi hedefliyor. Yunanistan’da reşit olmayan kişilere alkol ve tütün mamulleri satışının engellenmesine yönelik denetimlerin arttırılmasını öngören yasa tasarısı hazırlanıyor. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı. Marinakis, toplantıda, reşit olmayan kişileri alkol ve tütün mamullerinden korumak için hazırlanan yasa tasarısının sunulduğunu belirterek, tasarının reşit olmayan kişilere alkol ve tütün satışını yasaklayan kanunun sertleştirilmesini hedeflediğini söyledi. AA

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