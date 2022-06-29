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29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Yunanistan’da nüfus azalıyor

29 Haziran 2022, Çarşamba 12:51
Yunanistan’da son yapılan araştırma, Yunan vatandaşların sayısı azalırken, yabancı nüfusun arttığını gösterdi. Nüfusun genel olarak yaşlanmasının emeklilik ve sağlık sistemleri üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğine işaret ediliyor.

Thesalya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Vironas Kocazamanis ve Atina Üniversitesi Öğretim Görevlisi Anastasia Kostaki’nin ortak yayımladığı "Yunanistan’ın Doğal Dengesine Yabancıların Katkısı (2009-2020)" araştırma raporundan derlenen verilere göre, 2010’dan beri yıllık ölüm sayısının doğum sayısından fazla olduğu Yunanistan’da nüfus giderek azalıyor.

Ülkede yaşayan yabancı sayısı 1991’de 200 bin seviyesindeyken, son 30 yıldır hızla artan bu rakamın mevcut durumda yaklaşık 900 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

2004-2020 dönemindeki ölüm ve doğum oranlarının grafikleştirildiği araştırmada, bu süreçte ülkedeki Yunan nüfusun ölüm oranının, doğum oranından yüksek olduğu, yabancı nüfusta ise tam tersi bir tablo oluştuğu belirtiliyor.

2009-2020 döneminde de ülkedeki nüfusu 810 bin-940 bin arasındaki yabancıların, toplam nüfusa oranının yüzde 7,4-8,4 seviyesinde olduğu görülüyor.

Bu dönemdeki yaş ortalamasına bakıldığında, yabancıların yaş ortalaması 32,2-33,7 aralığında seyrederken, Yunanların yaş ortalamasının 42,6-45,5 olması dikkati çekiyor.

2009-2020 döneminde toplam nüfusun 252 bin 163 azaldığı kaydediliyor.

Yaş ortalaması ve doğum oranının Yunan vatandaşlardan daha yüksek olduğu yabancı ülke vatandaşları için raporda, "Yabancıların katkısı oldukça önemli oldu. Ölüm sayısına karşı doğum sayılarının daha yüksek olması sayesinde, nüfustaki azalmayı sınırlandırdılar." ifadesi yer alıyor.

AA

Etiketler: Yunanistan, nüfus
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