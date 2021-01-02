Yüzlerce zeytini söktüler

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını söktü.

Ateşe de veriyorlar İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria’da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor. İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria’da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan bütün Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. AA

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