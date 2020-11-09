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9 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

“Yüzyılın Anlaşması”na karşı mücadele edilmeli

09 Kasım 2020, Pazartesi 22:04
KUDÜS VE FİLİSTİN’E DESTEK İÇİN ULUSLAR ARASI KOALİSYON İLE TÜRKİYE-ÂLEMİ İSLÂM İLİŞKİLERİ MERKEZİ (TAİM) TARAFINDAN DÜZENLENEN KONFERANS, KAPANIŞ BİLDİRİSİNİN OKUNMASIYLA SONA ERDİ.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde telekonferans aracılığıyla “Kudüs Emanettir. Normalleşme İhanettir” sloganıyla düzenlenen 1. Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı’nda, bazı Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi reddedildi.

Kudüs ve Fi-listin’e Destek İçin Uluslararası Koalisyon ile Türkiye-Alemi İslâm İlişkileri Merkezi (TAİM) tarafından düzenlenen konferans, kapanış bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.  Mısır’da askerî darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminin Enformasyon Bakanı Salah Abdulmaksud tarafından okunan kapanış bildirgesinde, bazı Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinin, “düşman (İsrail) için yumuşak bir stratejik araç olduğu için”, tüm şekliyle reddedildiği belirtildi. “Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın bölgede devam eden çatışmalarda merkeziyetinin ve öneminin vurgulandığı” bildirgede, Filistin dâvâsını tasfiye etmek ve İsrail’in Batı Şeria’nın yüzde 30’undan fazlasının ilhakını ihtiva eden “Yüzyılın Anlaşması” adını verdiği sözde Orta Doğu barış planına karşı mücadele edilmesi gerektiği ifade edildi. Bildirgede, ABD için yeni bir yönetimin seçilmesinin, “Filistin dâvâsına yönelik stratejik düzeyde büyük bir fark oluşturmayacağı” aktarıldı.

“Abluka kaldırılsın” çağrısı

“İsraİl tarafından Gazze Şeridi’ne uygulanan haksız ablukanın kaldırılması” çağrısında bulunulan bildirgede ayrıca, İsrail hapishanelerinde zor şartlar ve kasıtlı tıbbi ihmalden muzdarip Filistinli mahkumların acılarının da tüm medya, siyasi ve insan hakları düzeylerinde acil eylemlerle vurgulanması istendi.

 

AA

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