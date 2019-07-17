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17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Zehir tacirinin cezası belli oldu

17 Temmuz 2019, Çarşamba 20:06
Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman, ABD'nin New York eyaletindeki davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın elebaşı olan El Chapo'nun ceza duruşması, bugün Brooklyn'deki federal mahkemede görüldü.

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Guzman, mahkemede verdiği ifadede, yaklaşık 30 aydır tutulduğu hapishanede kendisine kötü muamele edildiğini, adil bir yargılama süreci geçirmediğini öne sürdü.

Federal Mahkeme, şubat ayında Guzman'ı, "aralıksız suç girişiminde bulunmak, uyuşturucu gelirlerini aklamaya teşebbüs, silahlı eylem, adam öldürme, usulsüz elmas ticareti, uluslararası uyuşturucu madde ticareti" gibi 10 isnatın tümünden suçlu bulmuştu.

Zamanında Forbes Milyarderler Listesi'nde yer alan ve uzun zamandır aranan bir isim olan Guzman, 2001 yılında Meksika'daki bir hapishaneden çamaşır taşınan el arabasına saklanarak kaçmıştı.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

AA

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