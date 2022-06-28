Zelenskiy: Dünyadaki en büyük terör örgütü haline gelen Rusya, durdurulmalıdır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, dünyadaki en büyük terör örgütü haline geldiğini belirterek, "Dünya, Rus terörünü durdurabilir ve durdurmalıdır." dedi.

Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kremençuk ve Harkiv kentlerine yönelik Rus saldırılarını değerlendirdi.

Poltava bölgesinde bulunan Kremençuk kentindeki alışveriş merkezinin Rus güçlerince füzelerle vurulduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Bu terörden başka bir şey değil. Yer yüzünde yerlerinin olmaması gereken kesinlikle kafası bozuk teröristler ancak bu tür nesneyi füzelerle vurabilir. Bu hatayla yapılan füze saldırısı değil. Bu, alışveriş merkezine yönelik iyice hesaplanan bir Rus saldırısıdır." dedi.

Rus ordusunun Harkiv şehrine de saldırı düzenlediğini ve bu saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 5'i çocuk 30'dan fazla kişinin de yaralandığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yaklaşık 2 bin 800 çeşitli füze fırlattığı bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, "Rusya, dünyanın en büyük terör örgütü haline geldi. Bu bir gerçek. Bunun yasal tarafının olması gerekiyor. Dünyada herkesin, Rus petrolünü satın alınıp sevk edilmesi, Rus bankalarıyla çalışılması, Rus devletine vergi ve harç ödemesi, teröristlere para verilmesi anlamına geldiğini bilmelidir. Dünya, Rus terörünü durdurabilir ve durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kremençuk'ta vurulan alışveriş merkezinde ölen kişi sayısı 16'ya çıktı

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, "Enkaz çalışmaları sürüyor. 16 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. Bunların arasında 25'i hastaneye kaldırıldı." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko da vurulan alışveriş merkezine gelerek, burada incelemelerde bulundu.

Zelenskiy, Rus güçlerinin, Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu duyurmuştu. Saldırı sonucunda 10 kişinin öldüğü, 40’tan fazla kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.